Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото ЧМ впервые за 28 лет

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории стала чемпионом мира в командном многоборье, выиграв первенство планеты, которое проходит в Штутгарте (Германия).

Ранее в активе российских гимнастов было четыре серебряных и одна бронзовая награда. В последний раз отечественные гимнасты становились чемпионами мира в команде в 1991 году, когда сборная СССР выиграла свой восьмой и последний титул чемпиона мира в командном многоборье.

Чемпионами мира в Штутгарте стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Российские гимнасты набрали в сумме многоборья 261,726 балла, опередив своих вечных соперников из Китая (260,729). Бронзовыми призёрами стали японские гимнасты (258,159).