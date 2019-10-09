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Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото ЧМ впервые за 28 лет

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото ЧМ впервые за 28 лет
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории стала чемпионом мира в командном многоборье, выиграв первенство планеты, которое проходит в Штутгарте (Германия).

Ранее в активе российских гимнастов было четыре серебряных и одна бронзовая награда. В последний раз отечественные гимнасты становились чемпионами мира в команде в 1991 году, когда сборная СССР выиграла свой восьмой и последний титул чемпиона мира в командном многоборье.

Чемпионами мира в Штутгарте стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Российские гимнасты набрали в сумме многоборья 261,726 балла, опередив своих вечных соперников из Китая (260,729). Бронзовыми призёрами стали японские гимнасты (258,159).

Российские гимнасты завоевали золото ЧМ-2019 в командном многоборье
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