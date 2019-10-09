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Видео: бразилец потерял сознание от удара ногой в лицо в матче по мини-футболу

Видео: бразилец потерял сознание от удара ногой в лицо в матче по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

Жуткий эпизод произошёл в матче бразильской лиги по мини-футболу между командами «Коринтианс» и «Интелли де Сан Карлос».

При счёте 1:1 игрок гостей Фернандиньо неудачно обработал мяч на своей половине площадки. В борьбу с ним вступил футболист «Коринтианса» Даниэль Баталья. Он выполнил могучий замах и первым добрался до мяча, однако по инерции продолжил движение в сторону соперника и ударил его ногой в лицо.

Видео эпизода доступно в «твиттере» Futsal Profissional Oficial.

Фернандиньо упал на паркет и потерял сознание. На площадку незамедлительно выбежала медицинская бригада и оказала игроку необходимую помощь. За удар в голову Баталья получил прямую красную карточку, однако это не помешало «Коринтиансу» одержать победу со счётом 4:2.

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