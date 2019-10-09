Журналист: Уно отказался работать с Тутберидзе из-за выдвинутого ею условия

Журналист издания The Japan Times Джек Галлахер рассказал о причине, вынудившей серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратного вице-чемпиона мира японца Сёму Уно отказаться от сотрудничества с прославленным российским тренером Этери Тутберидзе.
По его словам, фигуристу не понравилось, что обязательным условием нахождения в команде является сотрудничество с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. «Вот главная причина, по которой Сёма Уно решил не присоединяться к команде Этери Тутберидзе. Она заключается в том, что все её участники должны исполнять программы хореографа Даниила Глейхенгауза», — написал журналист в своём «твиттере».
В настоящее время ученицами Тутберидзе являются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и многие другие.
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