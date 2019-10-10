«Ника» завоевала третье серебро 44Cup в сезоне 2019 года

6 октября на акватории португальского города Кашкайш завершились гонки четвёртого этапа серии 44Cup сезона 2019 года.
По результатам 12 гонок, состоявшихся в течение четырёх дней, команда «Ника», выступающая под флагом Яхт-клуба Санкт-Петербурга, завоевала серебряную медаль. Это третье серебро в 2019 году для экипажа Владимира Просихина и серьёзная заявка на победу в сезоне в целом.
В Кашкайше «Ника» начала с четвёртой строчки, а в тройку поднялась только после третьего дня, завершив его долгожданной победой в гонке. Отрыв от преследователей был незначителен, поэтому Владимир Просихин в заключительный день сделал всё наверняка: две победы и пятый приход. Такой результат делает «Нику» практически единственным реальным соперником Team Aqua в борьбе за высший титул 44Cup сезона-2019.
Заключительный этап 44Cup-2019 состоится на Майорке, которая с 13 по 17 ноября впервые примет флот класса RC44.
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