Шишкарёв: развивать гандбол в России без столичных клубов невозможно

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв отметил, что организация прикладывает максимум усилий по развитию чемпионата страны.

За последние два года при участии федерации в Москве появилось два новых клуба – мужской «Спартак» и женский ЦСКА, которые значительно повысили конкуренцию в Суперлиге.

«Развивать вид спорта без столичных клубов невозможно. Сейчас основу сборных России составляют игроки из регионов. Но наиболее мощный импульс вид спорта получает, когда он представлен в Москве и Санкт-Петербурге. Создавая столичные клубы, мы пытались соединить мощные спортивные бренды и гандбол.

«Спартак» – это богатые победные традиции, прежде всего в футболе. И мы благодарны, что гандбольный клуб принят в спартаковскую семью, налажено взаимодействие гандбольного «Спартака» с футбольной и хоккейной командами, и надеемся, что это сотрудничество будет укрепляться.

Гандбольный ЦСКА тоже нацелен на то, чтобы занять свою нишу. Это и маркетинговый ход в том числе на уровне соперничества болельщиков «Спартака» и ЦСКА», — цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.