Мама Дениса Тена: Медведева очень хотела приехать на турнир, но не получилось

Мать погибшего призёра Олимпиады в Сочи Дениса Тена Оксана рассказала о дебютном мемориале сына, который проходит в Алматы. Соревнования по фигурному катанию завершатся 12 октября.

«Международный турнир имени Дениса Тена был запланирован в 2018 году. Это была идея Дениса в плане развития фигурного катания в Казахстане. Поэтому начавшийся турнир будет большим толчком для развития этого вида спорта в нашей стране.

Хотелось бы, чтобы турнир был ежегодным, мы это и планируем. Тем более, что высок интерес к нему, как у спортсменов, так и у судейской бригады.

Должна была приехать Камила Валиева, которая владеет четверными прыжками. Но у неё небольшая травма. Женя Медведева очень хотела приехать на этот турнир. Но мы неожиданно появились в календаре, не все о нём знают. Фигуристы готовят свой график за год вперёд, а мы появились на доске объявлений только в июне. На тот момент многие фигуристы уже запланировали свои турниры. Тем не менее, Женя сама звонила и очень хотела приехать.

Думаю, может быть, на следующий год мы подберём даты, чтобы не пересекаться с другими турнирами по срокам. И, думаю, теперь когда о нас узнают, многие запланируют участие в турнире за год вперёд. Поэтому перспективы у нас очень хорошие", – цитирует Оксану Тен Prosports.kz.

Фигуристка Усачёва лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена