В Москве пройдёт благотворительный забег «Добрый грязный трейл»

19 октября Благотворительный фонд «Синдром любви» в пятый раз проведёт благотворительный забег по пересечённой местности — «Добрый грязный трейл». По традиции мероприятие пройдёт в зоне отдыха «Битца». Все собранные средства будут направлены на развивающие и образовательные программы для детей с синдромом Дауна.

Взрослым участникам предлагается четыре дистанции на выбор: 3 км, 7 км, 14 км или 21 км. Для детей предусмотрены дистанции 500 метров, 1 км и 3 км.



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