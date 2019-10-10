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В Москве пройдёт благотворительный забег «Добрый грязный трейл»

В Москве пройдёт благотворительный забег «Добрый грязный трейл»
Другие / Лёгкая атлетика 0

19 октября Благотворительный фонд «Синдром любви» в пятый раз проведёт благотворительный забег по пересечённой местности — «Добрый грязный трейл». По традиции мероприятие пройдёт в зоне отдыха «Битца». Все собранные средства будут направлены на развивающие и образовательные программы для детей с синдромом Дауна.

Взрослым участникам предлагается четыре дистанции на выбор: 3 км, 7 км, 14 км или 21 км. Для детей предусмотрены дистанции 500 метров, 1 км и 3 км.

Регистрация открыта на сайте «Спорт во благо».

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