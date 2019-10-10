Титов: блестящие победы наших гимнастов — результат долгосрочного финансирования

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов прокомментировал успешное выступление национальной команды на чемпионате мира в Штутгарте (Германия).



«Такие победы — в том числе результат долгосрочного финансирования. ВТБ в данном вопросе выступает за системный подход: банк является генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года.



Я рад, что сегодня мы видим блестящие победы наших спортсменов. Хочу поздравить наши команды: мужчин — с первой в истории страны золотой медалью первенства планеты в командном многоборье, а девушек — с таким важным для них серебром. Ангелину Мельникову поздравляю с сегодняшней бронзой, первой её медалью в личном виде на столь престижном соревнованиии», — отметил Титов.