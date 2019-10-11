Ганус: то, что Россия поедет на Олимпиаду не под своим флагом, — почти факт

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус поделился ожиданиями от решения Всемирного антидопингового агентства по ситуации с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.



«К сожалению, многие не понимают ту ситуацию, которая сложилась, и что наш ждёт в ближайшем будущем. Только наш президент обозначил действительно те проблемы, которые существуют. Мы должны беспокоится о том, чтобы и спортсмены, и тренеры понимали остроту ситуации. Международные андидопинговые организации строги к спортсменам, но последовательны. И наша задача — создать адекватную систему антидопинговой борьбы, изменить культуру, мышление людей. А также закрепить независимость РУСАДА. В спортивных федерациях многих раздражает наша независимость. Но спортивная власть только выигрывает от этого. РУСАДА должна стать мостом восстановления доверия между спортсменами и всем миром.



Когда ждать ответа от ВАДА? Возможно, 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам. Также планируется определённая встреча нашей спортивной власти с международными коллегами. Дальше комитет по соответствию должен выражать рекомендации для исполкома ВАДА, который пройдёт в Польше. Но первая официальная реакция будет 23–24 октября.



Какой ответ ожидаю? Понимаете, там слишком очевидные требования, с которыми сложно спорить. Даже Джонатан Тэйлор сказал, что изменения в базу данных Московской лаборатории были сделаны руками. И эти изменения затронули не один блок, а идут по всей базе. Всё очень серьёзно… И это объективная реальность, которую нужно принять.



Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхёнчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жёсткие условия.



Возможно, это мой субъективный взгляд, но даже наши союзники изменили отношение к нам. Когда принимали решение о возобновлении соответствия РУСАДА, из 12 голосов только два было против. Но сейчас картина такова, что даже те, кто за нас голосовал, пересмотрели свое отношение к нам. Мы сейчас выступаем как рецидивисты. Доверие подорвано, причем серьезно, и не в первый раз. Теперь восстановить его будет крайне тяжело», — цитирует Гануса Sport24.

Ганус — о последствиях санкций ВАДА: россияне будут выступать за другие страны