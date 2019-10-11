Ганус: то, что Россия поедет на Олимпиаду не под своим флагом, — почти факт

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус поделился ожиданиями от решения Всемирного антидопингового агентства по ситуации с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.
«К сожалению, многие не понимают ту ситуацию, которая сложилась, и что наш ждёт в ближайшем будущем. Только наш президент обозначил действительно те проблемы, которые существуют. Мы должны беспокоится о том, чтобы и спортсмены, и тренеры понимали остроту ситуации. Международные андидопинговые организации строги к спортсменам, но последовательны. И наша задача — создать адекватную систему антидопинговой борьбы, изменить культуру, мышление людей. А также закрепить независимость РУСАДА. В спортивных федерациях многих раздражает наша независимость. Но спортивная власть только выигрывает от этого. РУСАДА должна стать мостом восстановления доверия между спортсменами и всем миром.
Когда ждать ответа от ВАДА? Возможно, 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам. Также планируется определённая встреча нашей спортивной власти с международными коллегами. Дальше комитет по соответствию должен выражать рекомендации для исполкома ВАДА, который пройдёт в Польше. Но первая официальная реакция будет 23–24 октября.
Какой ответ ожидаю? Понимаете, там слишком очевидные требования, с которыми сложно спорить. Даже Джонатан Тэйлор сказал, что изменения в базу данных Московской лаборатории были сделаны руками. И эти изменения затронули не один блок, а идут по всей базе. Всё очень серьёзно… И это объективная реальность, которую нужно принять.
Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхёнчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жёсткие условия.
Возможно, это мой субъективный взгляд, но даже наши союзники изменили отношение к нам. Когда принимали решение о возобновлении соответствия РУСАДА, из 12 голосов только два было против. Но сейчас картина такова, что даже те, кто за нас голосовал, пересмотрели свое отношение к нам. Мы сейчас выступаем как рецидивисты. Доверие подорвано, причем серьезно, и не в первый раз. Теперь восстановить его будет крайне тяжело», — цитирует Гануса Sport24.
- 11 октября 2019
-
14:27
-
14:21
-
13:49
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
11:45
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:01
-
09:47
-
09:32
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:31
-
21:49
-
21:08
-
20:39
-
20:16
-
19:27
-
19:04
-
18:32
-
17:34
-
16:59
-
16:42
-
16:39
-
16:26
-
16:13
-
15:57
-
15:50
-
15:39
-
15:35