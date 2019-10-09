Ганус — о подделке данных лаборатории: неужели не понимали, что это раскроют?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию о несоответствиях в данных Московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Передача данных была одним из условий для восстановления РУСАДА в правах.
«База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идёт не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. И их счёт идёт на тысячи.
Перед тем как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке. Там есть заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причём не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть непосредственно перед передачей данных ВАДА.
Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты ВАДА в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, всё произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?» – цитирует Гануса «Советский спорт».
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