Ганус — о последствиях санкций ВАДА: россияне будут выступать за другие страны

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, что грозит российскому спорту в случае подтверждения информации о подделке данных Московской лаборатории и повторного отстранения РУСАДА.

«Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно — они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет.

Так что давайте жить в рамках международных прав и норм, тем более регулирующих спорт. Здесь речь не о санкциях, а о ценностях, очень сложно менять отношение к тем, кто нарушает ценности. Бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб сказал, что в гиперволативном мире единственное, что ценно, — доверие. Разрушив доверие, его сложно вернуть», — цитирует Гануса ТАСС.