14-летний фигурист Самсонов установил лучший юниорский результат в истории

Российский фигурист Даниил Самсонов победил на мемориале Дениса Тена в Казахстане. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 264,04 балла — это лучший юниорский результат в истории.
Предыдущий рекорд (250,51) также установил Даниил на этапе юниорского Гран-при в Гданьске в 2019 году.
14-летний спортсмен исполнил в произвольной программе два тройных акселя, четверной лутц и четверной флип, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.
Кроме того, Самсонов установил мировые юниорские рекорды в произвольной (175,04) и короткой (88,64) программах.
В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.
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