Ямамото выиграл короткую программу на Finlandia Trophy, Воронов — четвёртый

Российские фигуристы Сергей Воронов и Андрей Лазукин заняли четвёртое и пятое места в короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо. Оба россиянина не избежали ошибок.

Лидерство захватил японец Сота Ямамото, опередивший на 0,53 балла своего соотечественника Сёму Уно. Третье место занимает Роман Садовский, представляющий Канаду.

Произвольную программу мужчины покажут 12 октября.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Мужчины. Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) — 92,81.

2. Сёма Уно (Япония) – 92,28.

3. Роман Садовский (Канада) – 86,34.

4. Сергей Воронов (Россия) – 79,48.

5. Андрей Лазукин (Россия) – 75,59.