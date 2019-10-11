Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Саханович выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане

Фигуристка Саханович выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Серафима Саханович стала победительницей международного турнира «Мемориал Дениса Тена» в женском одиночном катании. Саханович выиграла как короткую, так и произвольную программу. Второе место по сумме двух видов заняла ещё одна россиянка — Анастасия Гулякова. Бронзовым призёром стала Александра Фейгин из Болгарии.

Ещё одна представительница России, Мария Сотскова, заняла восьмое место среди 13 участниц.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. Погиб в июле 2018 году в результате нападения.

Фигурное катание. Турнир «Мемориал Дениса Тена». Алма-Ата, Казахстан
Женщины

1. Серафима Саханович (Россия) – 184,45.
2. Анастасия Гулякова (Россия) – 175,29.
3. Александра Фейгин (Болгария) – 171,09…
8. Мария Сотскова (Россия) – 134,57.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019