Фигуристка Саханович выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане

Российская фигуристка Серафима Саханович стала победительницей международного турнира «Мемориал Дениса Тена» в женском одиночном катании. Саханович выиграла как короткую, так и произвольную программу. Второе место по сумме двух видов заняла ещё одна россиянка — Анастасия Гулякова. Бронзовым призёром стала Александра Фейгин из Болгарии.

Ещё одна представительница России, Мария Сотскова, заняла восьмое место среди 13 участниц.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. Погиб в июле 2018 году в результате нападения.

Фигурное катание. Турнир «Мемориал Дениса Тена». Алма-Ата, Казахстан

Женщины

1. Серафима Саханович (Россия) – 184,45.

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 175,29.

3. Александра Фейгин (Болгария) – 171,09…

8. Мария Сотскова (Россия) – 134,57.