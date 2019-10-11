Фигуристка Саханович выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане

Российская фигуристка Серафима Саханович стала победительницей международного турнира «Мемориал Дениса Тена» в женском одиночном катании. Саханович выиграла как короткую, так и произвольную программу. Второе место по сумме двух видов заняла ещё одна россиянка — Анастасия Гулякова. Бронзовым призёром стала Александра Фейгин из Болгарии.
Ещё одна представительница России, Мария Сотскова, заняла восьмое место среди 13 участниц.
Денис Тен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. Погиб в июле 2018 году в результате нападения.
Фигурное катание. Турнир «Мемориал Дениса Тена». Алма-Ата, Казахстан
Женщины
1. Серафима Саханович (Россия) – 184,45.
2. Анастасия Гулякова (Россия) – 175,29.
3. Александра Фейгин (Болгария) – 171,09…
8. Мария Сотскова (Россия) – 134,57.
- 11 октября 2019
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