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Косторная превзошла Туктамышеву в короткой программе на Finlandia Trophy

Косторная превзошла Туктамышеву в короткой программе на Finlandia Trophy
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Косторная почти на 5 баллов опередила соотечественницу Елизавету Туктамышеву, исполнившую тройной аксель. Косторная ограничилась двойным. В остальном программы фигуристок по технике были схожи: каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц.

Третье место в короткой программе заняла Юхана Ёкои.

Произвольную программу на Finlandia Trophy женщины покажут 13 октября.

Фигурное катание. Международный турнир Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 77,25.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 72,66.
3. Юхана Ёкои (Япония) – 65,09.

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