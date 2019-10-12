Российский стрелок Алипов выиграл серебро в финале Кубка мира в трапе

Российский стрелок Алексей Алипов стал серебряным призёром финала Кубка мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в Аль-Айне (ОАЭ).



Набрав 41 очко, 44-летний уроженец Москвы уступил лишь итальянцу Мауро Де Филиппису, в активе которого 44 очка. Бронзовую медаль, с 34 очками, выиграл представитель Испании Альберто Фурнандес.



Напомним, Алипов, специализирующийся именно на дисциплине трап, является олимпийским чемпионом Афин — 2004 и победителем Европейских игр в Баку — 2015. На Олимпиаде в Пекине — 2008 он выиграл бронзовую медаль.



Кубок мира. Финал. Аль-Айн. Мужчины. Трап



1. Мауро Де Филиппис (Италия) — 44

2. Алексей Алипов (Россия) — 41

3. Альберто Фернандес (Испания) — 34.