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Российский стрелок Алипов выиграл серебро в финале Кубка мира в трапе

Российский стрелок Алипов выиграл серебро в финале Кубка мира в трапе
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский стрелок Алексей Алипов стал серебряным призёром финала Кубка мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в Аль-Айне (ОАЭ).

Набрав 41 очко, 44-летний уроженец Москвы уступил лишь итальянцу Мауро Де Филиппису, в активе которого 44 очка. Бронзовую медаль, с 34 очками, выиграл представитель Испании Альберто Фурнандес.

Напомним, Алипов, специализирующийся именно на дисциплине трап, является олимпийским чемпионом Афин — 2004 и победителем Европейских игр в Баку — 2015. На Олимпиаде в Пекине — 2008 он выиграл бронзовую медаль.

Кубок мира. Финал. Аль-Айн. Мужчины. Трап

1. Мауро Де Филиппис (Италия) — 44
2. Алексей Алипов (Россия) — 41
3. Альберто Фернандес (Испания) — 34.

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