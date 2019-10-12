Российская фигуристка, выигравшая мемориал Тена, недовольна выступлением

Российская фигуристка Серафима Саханович прокомментировала выступление на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате (Казахстан). Напомним, 19-летняя спортсменка стала победительницей соревнований, опередив ближайшую преследовательницу более чем на 9 баллов.
«Выступлением недовольна. Уже на разминке настрой был не тот. Я вообще очень рано ложусь спать. Это не оправдание, но мне было тяжело катать.
В произвольной программе столько ошибок, что говорить не хочется об этом прокате. Турнир мне понравился: организация, автобусы, тренировки, каток, отель, в раздевалках всегда водичка — всё супер. Также был очень теплый прием. Хлопали, болели за меня, впечатления очень хорошие. Было бы ещё лучше, если бы не налажала в произвольной программе», — цитирует Саханович ProSports.kz.
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