На КМ по регби после тайфуна затопило стадион, но японцы всё равно вышли на поле

В Японии продолжается Кубок мира по регби среди мужских сборных. В тренировочный процесс команд вмешалась погода: в стране уже несколько дней бушует тайфун.



Стадион, на котором хозяева соревнований проводят тренировки, оказался частично затоплен. Для выхода из подтрибунного помещения было необходимо преодолеть несколько метров по воде. Японских регбистов это не испугало. Игроки разными способами преодолели водную преграду и добрались до поля стадиона.

Видео доступно в «твиттере» JRFUMedia.



Следующим соперником сборной Японии в пятом туре группового этапа Кубка мира станет команда Шотландии. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября. Напомним, вместе с хозяевами в группе А выступала сборная России, уступившая во всех пяти матчах соревнований.