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Гимнастка Мельникова стала четвёртой в упражнении на брусьях на ЧМ-2019

Гимнастка Мельникова стала четвёртой в упражнении на брусьях на ЧМ-2019
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Ангелина Мельникова осталась за чертой призёров в соревнованиях на брусьях на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). До бронзы Мельниковой не хватило трудности упражнения, которая выразилась в отставании в 0,067 балла.

Победу одержала представительница Бельгии Нина Дервал, серебряным призёром стала британка Ребекка Дауни. У обеих гимнасток трудность составила 6,5, у Мельниковой – 6,3. На третью ступень пьедестала поднялась американка Ли Суниза (трудность — 6,4).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)
Женщины. Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия) – 15,233.
2. Ребекка Дауни (Великобритания) – 15,000.
3. Ли Суниза (США) – 14,800.
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,733.
5. Симона Байлз (США) – 14,700.
6. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,633.

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