Гимнастка Мельникова стала четвёртой в упражнении на брусьях на ЧМ-2019

Российская гимнастка Ангелина Мельникова осталась за чертой призёров в соревнованиях на брусьях на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). До бронзы Мельниковой не хватило трудности упражнения, которая выразилась в отставании в 0,067 балла.

Победу одержала представительница Бельгии Нина Дервал, серебряным призёром стала британка Ребекка Дауни. У обеих гимнасток трудность составила 6,5, у Мельниковой – 6,3. На третью ступень пьедестала поднялась американка Ли Суниза (трудность — 6,4).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)

Женщины. Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия) – 15,233.

2. Ребекка Дауни (Великобритания) – 15,000.

3. Ли Суниза (США) – 14,800.

4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,733.

5. Симона Байлз (США) – 14,700.

6. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,633.