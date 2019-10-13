Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира

Россиянин Никита Нагорный одержал победу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

22-летний спортсмен показал результат 14,966 балла. Второе место занял россиянин Артур Далалоян (14,933), третьим стал украинец Игорь Радивилов (14,749).

Нагорный — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. Кроме того, в его активе три золотые награды текущего чемпионата мира (команды, многоборье и опорный прыжок), серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года в командном и в индивидуальном многоборье соответственно. Также Нагорный является шестикратным чемпионом Европы.

В общем зачёте чемпионата мира сборная России вышла на первое место. В активе команды три золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия

Мужчины. Опорный прыжок

1. Никита Нагорный (Россия) — 14,966

2. Артур Далалоян (Россия) — 14,933

3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,749.