Косгей выиграла Чикагский марафон, побив мировой рекорд, державшийся 16 лет

Бегунья из Кении Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с новым мировым рекордом. Косгей преодолела дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды. Кенийка побила рекорд британки Полы Рэдклифф, державшийся 16 лет. В 2003 году Рэдклифф выиграла лондонский марафон с результатом 2:15.25.
Ранее в этом году 25-летняя Косгей выиграла Лондонский марафон с результатом 2:18.20, став самой молодой победительницей соревнований.
Отметим, что Косгей в Чикаго защитила титул, но на этот раз была так быстра, что ближайшие преследовательницы отстали от неё на 6 минут и 47 секунд.
Накануне соотечественник кенийки Элиуд Кипчоге стал первым в мире, кто пробежал марафон менее чем за два часа. Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge. Он не входил в программу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и был организован исключительно для того, чтобы была достигнута цель — 42,2 км за 1:59.
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