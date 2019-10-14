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Российские борцы завоевали 8 золотых медалей на Межконтинентальном кубке

Российские борцы завоевали 8 золотых медалей на Межконтинентальном кубке
Другие / Борьба 0

В Хасавюрте прошёл традиционный Межконтинентальный кубок по вольной борьбе. Иностранным спортсменам удалось завоевать в России только две золотые медали, сообщает официальный сайт ФСБР. На счету россиян победы в восьми весовых категориях.

Вольная борьба. Межконтинентальный кубок. Хасавюрт
До 57 кг
1. Абубакар Муталиев.
2. Хасанхусейн Бадрудинов.
3. Томас Гилман (США) и Азамат Тускаев.

До 61 кг
1. Ибрагим Абдурахманов.
2. Рустам Караханов.
3. Артём Гебеков и Киляб Ханипаев.

До 65 кг
1. Рамазан Ферзалиев.
2. Эван Хендерсон (США).
3. Алибек Осмонов (Кыргызстан) и Вазген Теванян (Армения).

До 70 кг
1. Азнаур Таваев.
2. Франк Молинаро (США).
3. Гитиномагомед Гаджиев (Азербайджан) и Умар Муталиев.

До 74 кг
1. Магомед Хизриев.
2. Магома Дибиргаджиев.
3. Гаджимурад Алихмаев и Аманула Расулов.

До 79 кг
1. Ацамаз Санакоев.
2. Исайя Мартинес (США).
3. Адам Хасиев и Магомед Муталибов.

До 86 кг
1. Азамат Даулетбеков (Казахстан).
2. Арсенали Мусалалиев.
3. Жавраил Шапиев (Узбекистан) и Хабиб Гаджиев.

До 92 кг
1. Георгий Рубаев (Молдавия).
2. Гаджимагомед Нажмудинов.
3. Муслим Магомедов и Рамазан Шабанов.

До 97 кг
1. Расул Магомедов.
2. Хейден Зилмер (США).
3. Магомед Тагиров и Тай Уолц (США)

До 125 кг
1. Батраз Газзаев.
2. Магомедгаджи Нурасулов.
3. Алан Хугаев и Шамиль Шарипов.

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