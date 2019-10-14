Российские борцы завоевали 8 золотых медалей на Межконтинентальном кубке

В Хасавюрте прошёл традиционный Межконтинентальный кубок по вольной борьбе. Иностранным спортсменам удалось завоевать в России только две золотые медали, сообщает официальный сайт ФСБР. На счету россиян победы в восьми весовых категориях.

Вольная борьба. Межконтинентальный кубок. Хасавюрт

До 57 кг

1. Абубакар Муталиев.

2. Хасанхусейн Бадрудинов.

3. Томас Гилман (США) и Азамат Тускаев.



До 61 кг

1. Ибрагим Абдурахманов.

2. Рустам Караханов.

3. Артём Гебеков и Киляб Ханипаев.



До 65 кг

1. Рамазан Ферзалиев.

2. Эван Хендерсон (США).

3. Алибек Осмонов (Кыргызстан) и Вазген Теванян (Армения).



До 70 кг

1. Азнаур Таваев.

2. Франк Молинаро (США).

3. Гитиномагомед Гаджиев (Азербайджан) и Умар Муталиев.



До 74 кг

1. Магомед Хизриев.

2. Магома Дибиргаджиев.

3. Гаджимурад Алихмаев и Аманула Расулов.



До 79 кг

1. Ацамаз Санакоев.

2. Исайя Мартинес (США).

3. Адам Хасиев и Магомед Муталибов.



До 86 кг

1. Азамат Даулетбеков (Казахстан).

2. Арсенали Мусалалиев.

3. Жавраил Шапиев (Узбекистан) и Хабиб Гаджиев.



До 92 кг

1. Георгий Рубаев (Молдавия).

2. Гаджимагомед Нажмудинов.

3. Муслим Магомедов и Рамазан Шабанов.



До 97 кг

1. Расул Магомедов.

2. Хейден Зилмер (США).

3. Магомед Тагиров и Тай Уолц (США)



До 125 кг

1. Батраз Газзаев.

2. Магомедгаджи Нурасулов.

3. Алан Хугаев и Шамиль Шарипов.