Россиян не включили в список кандидатов на звание лучшего легкоатлета года

Международная ассоциации легкоатлетических федераций представила список кандидатов на звание спортсмена года. Россияне в этот перечень не попали.

На награду претендуют: американцы Донован Брейзер (800 м), Кристиан Коулман (100 м), Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), Ноа Лайлс (200 м), Кристиан Тэйлор (тройной прыжок), Джошуа Чептегеи из Уганды (10 000 м), кенийцы Тимоти Черуйот (1500 м) и Элиуд Кипчоге (марафон), представитель Багамских островов Стивен Гардинер (400 м), швед Даниэль Столь (диск) и норвежец Карстен Вархольм (400 м с барьерами).

Голосование завершится 4 ноября, а церемония награждения пройдёт 23 ноября, сообщает официальный сайт IAAF. В 2018 году лучшим легкоатлетом был назван Кипчоге.