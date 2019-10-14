Юсков побил последний рекорд Скобрева в конькобежном центре «Коломна»

Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля» установил новый рекорд конькобежного центра «Коломна» на дистанции 3000 м. Юсков преодолел дистанцию с результатом 3.40,91.

Предыдущий рекорд был установлен шесть лет назад, 12 октября 2013 года, двукратным призёром Олимпийских игр Иваном Скобревым и равнялся 3.43,36.

«Предыдущий рекорд продержался довольно долго. Конечно, немного жаль, что последнее упоминание имени Ивана Скобрева в таблице рекордов сегодня исчезнет. Лёд очень быстрый, я доволен результатом, хотя считаю, что пока нахожусь не в лучшем функциональном состоянии. Пока рано быть на пике формы, сейчас нужно набирать потенциал, который потом и можно будет использовать на главных стартах сезона — чемпионате мира в феврале», — приводит слова Юскова пресс-служба конькобежного центра «Коломна».