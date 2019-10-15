Лыжник Клебо получил от YouTube серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков

Трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, 22-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо получил от YouTube серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков на канале.

На YouTube спортсмен ведет видеоблог, где показывает тренировки и повседневную жизнь.

«Мы очень рады! Получить серебряную кнопку от Youtube – удивительно для нас! Мы очень много работали для этого и очень ценим, что вы подписались на наш канал! Вы потрясающие!

У меня ничего бы не получилось без Улы (младшего брата Йоханнеса – прим. «Чемпионата») и той работы, которую он делает. Он самый большой трудяга, мне очень повезло с ним работать.

Теперь мы ещё больше, чем когда-либо, мотивированы и готовы продолжать работать. Огромное спасибо за поддержку! Мы всех вас любим», – написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Хёсфлота Клебо