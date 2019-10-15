Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжник Клебо получил от YouTube серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков

Лыжник Клебо получил от YouTube серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, 22-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо получил от YouTube серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков на канале.

На YouTube спортсмен ведет видеоблог, где показывает тренировки и повседневную жизнь.

«Мы очень рады! Получить серебряную кнопку от Youtube – удивительно для нас! Мы очень много работали для этого и очень ценим, что вы подписались на наш канал! Вы потрясающие!

У меня ничего бы не получилось без Улы (младшего брата Йоханнеса – прим. «Чемпионата») и той работы, которую он делает. Он самый большой трудяга, мне очень повезло с ним работать.

Теперь мы ещё больше, чем когда-либо, мотивированы и готовы продолжать работать. Огромное спасибо за поддержку! Мы всех вас любим», – написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Хёсфлота Клебо

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019