Финал Серии вечерних регат «Коммерсантъ» завершил сезон любительского яхтинга

Каждый четверг с июня по сентябрь 2019 года жители и гости Северной столицы знакомились с парусным спортом в любительской Серии вечерних регат «Коммерсантъ». За сезон прошло 12 спортивных регат. Организаторы любительского соревнования — Яхт-клуб Санкт-Петербурга (ЯКСПб) и Издательский дом «Коммерсантъ», генеральный партнёр — «МегаФон», технический партнер — «М-Марин».

«Управление яхтой можно сравнить со швейцарскими часами, шестерёнки которых, большие и маленькие, должны работать в унисон. Это потрясающе, когда каждый выигранный миллиметр помогает опередить яхту соперника на полкорпуса. Во время гонки мы периодически хватали друг друга за шиворот, чтобы не вывалиться за борт. В таких условиях стираются границы между руководителями и сотрудниками», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян.

«Рады, что смогли открыть дорогу в яхтинг более чем 200 участникам нашей регаты, — рассказал PR-директор ЯКСПб, комментатор «Матч ТВ» Алексей Жиров. — При всех сложностях с погодой в Северной столице, нам удалось провести 12 очень познавательных спортивных событий. Уверен, наши участники будут продолжать ходить под парусом и получать удовольствие от свободы, драйва и скорости, которые всегда сопровождают парусные гонки».

Парусная регата «Коммерсантъ» состоит не менее чем из трёх гонок. Экипажи яхт под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов проходят опредёленную дистанцию, стремясь финишировать раньше соперников.

«Любой красивый бизнес сочетается с парусным спортом, красивые люди сочетаются с парусным спортом, считает генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» Максим Ефимов. — Мы очень довольны результатами этого года и рады, что всё больше и больше людей подключается к нашему проекту».

Видео доступно на канале Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.