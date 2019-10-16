Краснов одержал победу на чемпионате России по тхэквондо в Казани

Борис Краснов завоевал золотую награду в весовой категории до 68 кг на чемпионате России по тхэквондо. Соревнования проходят в Казани.
В финальной схватке Краснов одолел Сармата Цакоева. Бронзовые награды завоевали Кирилл Кучьянов и Павел Смирнов.
В весовой категории до 54 кг первое место занял Дмитрий Шишко. В финале он взял верх над Артёмом Нуховым. Бронза — у Евгения Мусаева и Максуда Дадашова.
В женских соревнованиях в весе до 57 кг первенствовала Анисия Челохсаева. В финале турнира она нанесла поражение Кисаран Халлаевой. Бронзовыми призёрами стали Елена Кривейченко и Юлия Бакрушева.
В весе до 62 кг золото выиграла Кристина Прокудина, выиграв в решающей схватке у Юлии Волковой. Бронзовые медали завоевали Александра Шабалина и Светлана Бурмистрова.
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