Краснов одержал победу на чемпионате России по тхэквондо в Казани

Борис Краснов завоевал золотую награду в весовой категории до 68 кг на чемпионате России по тхэквондо. Соревнования проходят в Казани.

В финальной схватке Краснов одолел Сармата Цакоева. Бронзовые награды завоевали Кирилл Кучьянов и Павел Смирнов.

В весовой категории до 54 кг первое место занял Дмитрий Шишко. В финале он взял верх над Артёмом Нуховым. Бронза — у Евгения Мусаева и Максуда Дадашова.

В женских соревнованиях в весе до 57 кг первенствовала Анисия Челохсаева. В финале турнира она нанесла поражение Кисаран Халлаевой. Бронзовыми призёрами стали Елена Кривейченко и Юлия Бакрушева.

В весе до 62 кг золото выиграла Кристина Прокудина, выиграв в решающей схватке у Юлии Волковой. Бронзовые медали завоевали Александра Шабалина и Светлана Бурмистрова.