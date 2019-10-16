Международная федерация тхэквондо признана не соответствующей кодексу ВАДА

Международная федерация тхэквондо (ITF) решила не оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом информирует пресс-служба организации.
ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой участвуют в летних Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо.
23 сентября 2019 года исполнительный комитет ВАДА признал несоответствие ITF кодексу, поскольку внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведён к соответствию с международным. Представители ITF могли обжаловать решение на протяжении трёх недель, но отказались от этой идеи.
Согласно решению ВАДА, представители федерации не могут занимать любые должности в международной организации. Кроме того, у ITF нет возможности принимать у себя любые мероприятия, организованные ВАДА или совместно с ним. Также федерация не будет финансироваться ВАДА. ITF не сможет выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в международных спортивных комитетах.
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