Международная федерация тхэквондо признана не соответствующей кодексу ВАДА

Международная федерация тхэквондо (ITF) решила не оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом информирует пресс-служба организации.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой участвуют в летних Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо.

23 сентября 2019 года исполнительный комитет ВАДА признал несоответствие ITF кодексу, поскольку внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведён к соответствию с международным. Представители ITF могли обжаловать решение на протяжении трёх недель, но отказались от этой идеи.

Согласно решению ВАДА, представители федерации не могут занимать любые должности в международной организации. Кроме того, у ITF нет возможности принимать у себя любые мероприятия, организованные ВАДА или совместно с ним. Также федерация не будет финансироваться ВАДА. ITF не сможет выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в международных спортивных комитетах.