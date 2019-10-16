Балахничёв — Транденкову: не имею никакого отношения к допинговой системе

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв отреагировал на обвинения двукратного призёра Олимпийских игр в прыжках с шестом Игоря Транденкова, который рассказал о допинговой системе в ВФЛА в 2000-х годах.

«Никакого отношения к этому не имею, Транденков себе там что-то выдумал. То, что происходило в то время с ним и его супругой, – на их совести. Я всегда боролся с проявлениями допинга, а он так низко опускается. Прошло уже больше 10 лет, какие-то огульные и беспочвенные обвинения.

Он говорит, что знает фамилии, но называть не будет. Пусть отвечает за свои поступки, а не привязывает людей, которые сделали многое для развития лёгкой атлетики», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.