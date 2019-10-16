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Бразильские футболисты разгромили Россию в финале Всемирных пляжных игр – 9:3

Бразильские футболисты разгромили Россию в финале Всемирных пляжных игр – 9:3
Другие / Пляжный футбол 0

В финальном матче I Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар), сборная России по пляжному футболу проиграла команде Бразилии — 3:9.

В концовке второго периода подопечные Михаила Лихачёва уступали со счётом 0:5. Голы Артура Папоротного и Фёдора Земскова ненадолго возродили интригу, но вскоре бразильцы отправили шестой мяч в ворота российской команды. После этого Михаил Лихачёв выразил недовольство работой арбитров, за что получил красную карточку.

В третьем периоде бразильцы продолжили увеличивать отрыв. Единственный гол россиян в заключительном игровом отрезке с пенальти забил Алексей Макаров.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

В матче за бронзу в женском турнире по пляжному футболу Россия также встречалась с командой Бразилии и уступила со счётом 3:4.

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