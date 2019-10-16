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Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Бразилия, финал, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Финал. Россия — Бразилия. Два раза за день! LIVE
Главное противостояние в истории пляжного футбола! Россия и Бразилия вновь бьются в финале. Все фото и видео с матча — в онлайн-трансляции.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. А пока предлагаем вспомнить самый яркий гол полуфинальной битвы с Ираном. Великолепный удар Дмитрия Шишина через себя, прямо под перекладину!

07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у нас знаменательный день. Великое противостояние Россия — Бразилия возвращается. Сегодня флагманы мирового пляжного футбола будут биться за золотые медали Всемирных пляжных игр. Матч должен получиться просто невероятным! Начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите!

Также за медали Игр будет бороться женская сборная. На кону — бронза, а соперник — тоже Бразилия. Этот матч начнётся в 16:00. Будем болеть за наши команды и надеяться, что сегодня вечером в Катаре повод танцевать самбу будет только у футболистов из России.

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