В США одобрили «акт Родченкова», вводящий уголовную ответственность за махинации

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласным решением одобрил законопроект, получивший название «Антидопинговый акт Родченкова» — в честь главного информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Видеотрансляция заседания велась на официальном сайте ведомства.
Законопроект предполагает «вводить уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путём применения запрещённых веществ или методов». Кроме того, пострадавшим от этих махинаций должен быть возмещён ущерб.
Аналогичная инициатива проходит стадию рассмотрения в профильном комитете сената. В минувшем году подобный законопроект уже обсуждался в конгрессе, однако не был утверждён на уровне профильных комитетов.
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