Сборная России одержала 6-ю победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу в миксте

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд в Абердине (Шотландия) обыграла команду Финляндии со счётом 7:5. В состав российской команды на этот турнир включены Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
Россияне одержали шестую победу подряд на нынешнем чемпионате мира. Сегодня, 17 октября, сборная России, обеспечившая себе место в плей-офф, проведёт ещё один матч в рамках группы E — с командой Франции.
В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждой группы и одна сборная из числа занявших четвёртое место.
Чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд проводятся с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.
- 17 октября 2019
-
10:15
-
09:19
-
09:12
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:41
-
21:47
-
21:07
-
19:46
-
19:18
-
18:30
-
17:19
-
16:38
-
16:21
-
15:18
-
14:48
-
14:11
-
13:39
-
13:31
-
12:47
-
11:32
-
10:35
-
09:44
-
09:43
-
09:09
-
00:26
- 15 октября 2019
-
23:34
-
22:42
-
21:38
-
21:09
-
19:10
-
18:48
-
17:34
-
17:24
-
16:33