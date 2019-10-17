Сборная России одержала 6-ю победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу в миксте

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд в Абердине (Шотландия) обыграла команду Финляндии со счётом 7:5. В состав российской команды на этот турнир включены Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Россияне одержали шестую победу подряд на нынешнем чемпионате мира. Сегодня, 17 октября, сборная России, обеспечившая себе место в плей-офф, проведёт ещё один матч в рамках группы E — с командой Франции.

В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждой группы и одна сборная из числа занявших четвёртое место.

Чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд проводятся с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.