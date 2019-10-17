Нортуг высмеял тренировку российских лыжников

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/17 российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал видео с тренировки сборной на лыжероллерах.

Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежец Петтер Нортуг подшутил над российскими лыжниками, поставив в комментарии к видео изображение черепашки. Устюгов в ответ опубликовал смайлик.

В прошедшем сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски», а в Кубке мира стал 10-м. Обладателем Кубка мира стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Петтер Нортуг на пресс-конференции в декабре 2018 года объявил о завершении карьеры.