Три победителя ЧМ-2019 по борьбе вошли в состав сборной России на Военные игры

20 октября в Вуане (Китай) стартует борцовский турнир на Всемирных военных играх. В состав российской команды на эти соревнования вошли обладатели золотой медали чемпионата мира—2019 в Нур-Султане (Казахстан) Гаджимурад Рашидов, Наталья Воробьёва и Муса Евлоев. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.



Награды будут разыгрываться только в олимпийских весовых категориях, однако каждая сборная может включить в заявку только по четыре участника в каждом стиле.



Состав сборной России на Всемирные военные игры:



Вольная борьба. Мужчины



До 65 кг. Гаджимурад Рашидов

До 74 кг. Хетик Цаболов

До 86 кг. Артур Найфонов

До 97 кг. Владислав Байцаев



Вольная борьба. Женщины



До 50 кг. Милана Дадашева

До 62 кг. Мария Кузнецова

До 68 кг. Ханум Велиева

До 76 кг. Наталья Воробьёва



Греко-римская борьба. Мужчины



До 60 кг. Сергей Емелин

До 67 кг. Артём Сурков

До 87 кг. Евгений Салеев

До 97 кг. Муса Евлоев.