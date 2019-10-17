Фанатка из Китайского Тайбэя запустила в небо огромный фонарик в честь Загитовой

Болельщица из Китайского Тайбэя необычным образом решила поддержать олимпийскую чемпионку 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании россиянку Алину Загитову.



Поклонница запустила в небо огромный воздушный фонарик, выразив поддержку фигуристке. На нём было сделано несколько надписей на русском языке: «Пусть Алина победит в Internationaux de France, NHK Trophy, чемпионате России, финале Гран-при и чемпионате мира!».

Фото доступно в «инстаграме» naonao.raichi



Ранее Загитова в составе команды Европы стала победительницей турнира Japan Open 2019, а затем выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.



Вместе с Алиной в Japan Open 2019 приняли участие Александра Трусова, испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильевс из Латвии. Фигуристы показывали только произвольную программу.