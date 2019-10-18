Туктамышева, Щербакова и Константинова узнали стартовые номера на Skate America

Сегодня, 18 октября, в Лас-Вегасе (США) стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. Накануне был определён порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова. Щербакова будет выступать шестой, Туктамышева — седьмой, а Константинова — последней, 12-й, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

У мужчин вторым на лёд выйдет Роман Савосин, девятым — Дмитрий Алиев. В соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин получили шестой стартовый номер.

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят три пары: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (третий номер), Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (пятый) и Александра Степанова/Иван Букин (10-й).