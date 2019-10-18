Сборная России одержала седьмую победу подряд на ЧМ по кёрлингу в миксте

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд в Абердине (Шотландия) обыграла команду Франции со счётом 9:2. В состав российской команды на этот турнир включены Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.



Россияне одержали седьмую победу подряд на нынешнем чемпионате мира и заняли первое место в группе E. В 1/8 финала сборная России встретится с командой Южной Кореи. Турнир завершится 19 октября.



Чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд проводятся с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Сборная России одержала 6-ю победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу в миксте