Морозова и Багин — третьи после ритмического танца на турнире Ice Star в Минске

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин занимает третье место после ритмического танца на международном турнире по фигурному катанию Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Лидерство захватили представляющие Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин. На втором месте располагается украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.

При этом в квартете пары, занимающие с первого по четвёртое места, разделяет менее одного балла.

Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 19 октября.

Фигурное катание. Международный турнир Ice Star. Минск, Беларусь

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 76,08

2. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 75,35

3. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 75,25

4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 75,17.