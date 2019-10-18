Фигуристка Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star
Чемпионка Европы Софья Самодурова выиграла короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Второе место заняла выступающая за Азербайджан Екатерина Рябова. Третью позицию перед произвольной программой занимает Матильда Алготссон из Швеции.
Отметим, что Самодурова проиграла Рябовой 1 балл за технику, но компоненты россиянки судьи оценили на 5 баллов выше.
Произвольную программу женщины покажут завтра, 19 октября.
Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Женщины. Короткая программа
1. Софья Самодурова (Россия) – 62,23.
2. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,39.
3. Матильда Алготссон (Швеция) – 55,46.
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