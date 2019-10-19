Карякин и Витюгов на пол-очка отстают от лидеров турнира на острове Мэн
18 октября на острове Мэн состоялся восьмой тур открытого турнира ФИДЕ Chess.com Grand Swiss. Лидеры, армянин Левон Аронян и американец Фабиано Каруана, сыграли вничью, позволив догнать себя испанцу Давиду Антону Гихарро. В активе этих трёх шахматистов по 6 очков.
Отметим, что Гихарро нанёс поражение россиянину Александру Грищуку.
На пол-очка от лидеров отстают сразу 10 гроссмейстеров, среди которых россияне Кирилл Алексеенко, Никита Витюгов, Сергей Карякин, норвежец Магнус Карлсен. При этом Карякин нанёс поражении соотечественнику Алексею Дрееву.
В 9-м туре Карлсен встретится с Каруаной, Алексеенко – с индийцем Виши Анандом, Карякин – с представителем Ирана Пархамом Магсудлу, Витюгов – с китайцем Ван Хао.
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