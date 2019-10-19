Российские фигуристки не вошли в тройку в короткой программе Skate America

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова неудачно стартовали на турнире Skate America в США. По итогам короткой программы ни одна из девушек не сумела занять место в лидирующей тройке.



Лучший результат из россиянок показала Щербакова, которая, невзирая на падение, расположилась на четвёртом месте. Результат Анны — 67,60 балла. На пятом — Туктамышева (67,28). 11-й, предпоследний результат показала Константинова, также упавшая во время проката.



Лидирует по итогам короткой программы американка Брэди Теннелл, получившая от судей 75,10 балла. Второе и третье места занимают японки Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76) соответственно.

Skate America. Девушки. Короткая программа.



1. Брэди Теннелл (США) — 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25

3. Вакаба Хигути (Япония) — 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28

...

11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27.