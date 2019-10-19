Дзюдоисты Карапетян и Таймазова завоевали серебряные медали на юниорском ЧМ
Российские дзюдоисты Давид Карапетян и Мадина Таймазова стали серебряными призёрами юниорского чемпионата мира по дзюдо.
Карапетян, выступая в весовой категории до 81 кг, в решающей схватке уступил представителю Грузии Владимиру Ахакаци. Бронзовые медали в этом весе завоевали бразилец Гильерме Шмидт и грузин Тато Григалашвили.
Мадина Таймазова, выступающая в весовой категории до 70 кг, в финале уступила дзюдоистке из Японии Мами Асахи. Бронзовые медали достались Морган Фереоль, представляющей Францию, и спортсменке из Германии Марлен Галанди.
Юниорский чемпионат мира по дзюдо проходит в Марокко. Соревнования стартовали 16 октября и завершатся завтра, 20 октября. В турнире принимают участие свыше пятисот юных атлетов из 81 страны.
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