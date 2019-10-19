Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Константинова — о провальной короткой программе: тело не поддавалось контролю

Константинова — о провальной короткой программе: тело не поддавалось контролю
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. С результатом 48,27 балла она заняла 11-е место из 12 участниц.

«Это не мой уровень, я не смогла хорошо подготовиться к прокату, тело абсолютно не поддавалось контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывать свой уровень.

Не могла справиться с состоянием тела, единственный минус, который сегодня был, и он меня подвёл. Возможно, сказался джетлаг, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было.

Завтра ставлю задачу чувствовать тело, быть в хорошем состоянии, быть уверенной и подготовить себя так, чтобы можно было делать свою работу, а не просто карабкаться и падать», — цитирует Константинову Sport24.ru.

Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона
Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров в короткой программе в Лас-Вегасе. Паниковать рано?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019