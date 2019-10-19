Константинова — о провальной короткой программе: тело не поддавалось контролю

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. С результатом 48,27 балла она заняла 11-е место из 12 участниц.
«Это не мой уровень, я не смогла хорошо подготовиться к прокату, тело абсолютно не поддавалось контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывать свой уровень.
Не могла справиться с состоянием тела, единственный минус, который сегодня был, и он меня подвёл. Возможно, сказался джетлаг, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было.
Завтра ставлю задачу чувствовать тело, быть в хорошем состоянии, быть уверенной и подготовить себя так, чтобы можно было делать свою работу, а не просто карабкаться и падать», — цитирует Константинову Sport24.ru.
- 19 октября 2019
-
10:32
-
10:24
-
10:19
-
09:29
-
09:14
-
03:07
-
02:28
-
02:21
-
02:04
-
01:01
-
00:59
-
00:33
-
00:19
- 18 октября 2019
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
20:48
-
20:14
-
19:59
-
19:36
-
18:43
-
17:44
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:38
-
15:48
-
14:27
-
13:29
-
12:37
-
11:51
-
11:22
-
10:27
-
09:55
-
09:18