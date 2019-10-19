Константинова — о провальной короткой программе: тело не поддавалось контролю

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. С результатом 48,27 балла она заняла 11-е место из 12 участниц.



«Это не мой уровень, я не смогла хорошо подготовиться к прокату, тело абсолютно не поддавалось контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывать свой уровень.



Не могла справиться с состоянием тела, единственный минус, который сегодня был, и он меня подвёл. Возможно, сказался джетлаг, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было.



Завтра ставлю задачу чувствовать тело, быть в хорошем состоянии, быть уверенной и подготовить себя так, чтобы можно было делать свою работу, а не просто карабкаться и падать», — цитирует Константинову Sport24.ru.

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