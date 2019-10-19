Туктамышева — о короткой программе на Skate America: абсолютно ужасный прокат

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. С результатом 67,28 балла она заняла пятое место.



«Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена. Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках всё было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелёт, но это никого не волнует. Прокат не получился.



Упрощение программы? Мы решили, что такой вариант, возможно, будет увереннее и стабильнее, но не сработало. Когда между стартами всего один день перерыва, возможно, не стоит делать какие-то изменения в программах», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».

Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров в короткой программе в Лас-Вегасе. Паниковать рано?