Россиянин Алиев выиграл бронзу Skate America в произвольной программе

Американец Нэйтан Чен выиграл произвольную программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Судьи оценили выступление Чена в 196,38 балла. Второе место занял ещё один представитель США Джейсон Браун, который показал результат в 171,64 балла. Замкнул тройку лидеров россиянин Дмитрий Алиев, набрав 156,98 балла.

Российский фигурист Роман Савосин завершил прокат на последнем, 12-м месте. Судьи оценили его выступление в 124,24 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США

Мужчины. Произвольная программа.

1. Нэйтан Чен (США) – 196, 38

2. Джейсон Браун (США) – 171,64

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 154,71

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12. Роман Савосин (Россия) – 124,29