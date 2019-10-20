Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин Алиев выиграл бронзу Skate America в произвольной программе

Россиянин Алиев выиграл бронзу Skate America в произвольной программе
Другие / Фигурное катание 0

Американец Нэйтан Чен выиграл произвольную программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Судьи оценили выступление Чена в 196,38 балла. Второе место занял ещё один представитель США Джейсон Браун, который показал результат в 171,64 балла. Замкнул тройку лидеров россиянин Дмитрий Алиев, набрав 156,98 балла.

Российский фигурист Роман Савосин завершил прокат на последнем, 12-м месте. Судьи оценили его выступление в 124,24 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Мужчины. Произвольная программа.

1. Нэйтан Чен (США) – 196, 38
2. Джейсон Браун (США) – 171,64
3. Дмитрий Алиев (Россия) — 154,71

12. Роман Савосин (Россия) – 124,29

Алиев — второй после короткой программы на Skate America, лидирует — Чен
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019