Туктамышева: остался осадок после короткой программы, но всё закончилось хорошо

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США), где ей удалось занять третье место.

«Эмоции после проката? Положительные. Удалось более качественно сегодня представить программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что всё закончилось хорошо.

Мне было сегодня не так легко, как в Финляндии. Хотя хочется, чтобы моё выступление представляло собой цельный спектакль и работать над тем, чтобы всю программу я докатывала на одном дыхании. Пока это не так удаётся, но в целом всё равно я довольна.

Видимо, когда начинаю больше переживать, сильнее забиваются ноги, из-за этого тяжелее кататься. А если раскрепощённо выходить, то всё дается легче. Надо сделать так, чтобы, даже когда нервничаю, я докатывала очень легко. Но этого сложно добиться в таком возрасте.

Хотелось закончить Skate America на хорошей ноте, очень хотелось. Я бы себе не простила, если бы откатала плохо. Начало сезона было хорошим. Если бы я допустила какие-то ошибки, они были бы не технические, а глупые, эмоциональные. Поэтому я была очень сконцентрированна. С одной стороны, было легче, с другой — было большое желание классно откатать", — цитирует Туктамышеву Sport24.