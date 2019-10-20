Туктамышева: остался осадок после короткой программы, но всё закончилось хорошо

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США), где ей удалось занять третье место.
«Эмоции после проката? Положительные. Удалось более качественно сегодня представить программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что всё закончилось хорошо.
Мне было сегодня не так легко, как в Финляндии. Хотя хочется, чтобы моё выступление представляло собой цельный спектакль и работать над тем, чтобы всю программу я докатывала на одном дыхании. Пока это не так удаётся, но в целом всё равно я довольна.
Видимо, когда начинаю больше переживать, сильнее забиваются ноги, из-за этого тяжелее кататься. А если раскрепощённо выходить, то всё дается легче. Надо сделать так, чтобы, даже когда нервничаю, я докатывала очень легко. Но этого сложно добиться в таком возрасте.
Хотелось закончить Skate America на хорошей ноте, очень хотелось. Я бы себе не простила, если бы откатала плохо. Начало сезона было хорошим. Если бы я допустила какие-то ошибки, они были бы не технические, а глупые, эмоциональные. Поэтому я была очень сконцентрированна. С одной стороны, было легче, с другой — было большое желание классно откатать", — цитирует Туктамышеву Sport24.
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