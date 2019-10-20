Тарасова: выступление Щербаковой в США смогут повторить только через 100 лет

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США).

15-летняя спортсменка заняла первое место. Она чисто исполнила два четверных лутца и стала первой в истории фигуристкой, кому удалось выполнить два этих прыжка в одном прокате на международных соревнованиях.

«Просто исторические соревнования. То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, — это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперёд. Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов. И Лиза, конечно, выстрелила с пятого места после короткой программы», — цитирует Тарасову ТАСС.

Текущий сезон является дебютным для Щербаковой на взрослом уровне.