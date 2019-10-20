Мишин: Туктамышева — единственная, кто делает элементы из арсенала мужчин

Алексей Мишин, тренер россиянки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).
Туктамышева заняла третье место. Победу одержала другая россиянка Анна Щербакова.
«Я доволен её выступлением в произвольной программе. В короткой она допустила неточности, за что была отодвинута на далёкое место, но если говорить о её произвольной программе, то наряду с Щербаковой, которая демонстрирует четверные лутцы, Лиза остаётся пока единственной спортсменкой, делающей тройные аксели — элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо выполняют. Она остаётся одной из немногих фигуристок, которая владеет этим уникальным прыжком», — приводит слова Мишина ТАСС.
Туктамышева в следующий раз выступит на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.
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