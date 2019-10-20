Исторический прокат Щербаковой с двумя четверными лутцами. Видео

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова стала победительницей первого этапа Гран-при Skate America, впервые исполнив в одной программе два четверных лутца. Первый в каскаде с тройным тулупом, второй сольный. Щербакова является первой исполнительницей четверного лутца на международных соревнованиях среди взрослых. Два самых дорогих четверных прыжка в одной программе также не исполнял до неё никто.

Помимо рекордных прыжков в четыре оборота ученица Этари Тутберидзе исполнила два сложнейших каскада: тройной лутц – тройной ритбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

Щербакова получила от судей 160,16 балла, что лишь на 3 балла меньше мирового рекорда её одногруппницы Александры Трусовой, исполняющей четыре четверных прыжка в одной программе.

Видео доступно на YouTube-канале Первого канала.